Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt nach herben Verlusten

Die Ukraine-Krise bleibt auch am Mittwoch das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt. Der Dax erholte sich im frühen Handel um 0,74 Prozent auf 14 802 Punkte nach zuletzt fünf verlustreichen Börsentagen. Marktteilnehmer verweisen jedoch unverändert auf den sich zuspitzenden Konflikt um die Ukraine und prognostizieren, dass sich das Erholungspotenzial an den Aktienbörsen in Grenzen halten dürfte.