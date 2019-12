Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax fängt sich nach schwachem Wochenstart

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart gefangen. Am Montag hatte Donald Trump am Markt einen Zoll-Schock ausgelöst. Auch wenn die US-Regierung am Montagabend gleich noch eine Drohung in Richtung Frankreich hinterherschickte, gewann der Dax zum Börsenstart 0,74 Prozent auf 13 060,67 Punkte. Im MDax für mittelgrosse Werte ging es um 0,76 Prozent auf 27 235,99 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 legte um 0,46 Prozent zu.