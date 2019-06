Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax freundlich vor EZB-Sitzung

Der Dax hat seine bislang starke Wochenentwicklung am Donnerstag gebremst fortgesetzt. Im frühen Handel stieg der Leitindex wieder über die vielbeachtete Marke von 12 000 Punkten und notierte zuletzt 0,37 Prozent im Plus bei 12 024,88 Punkten. In den vergangenen drei Tagen hatte er bereits um fast 4 Prozent zugelegt. Positive Impulse kamen von neuen Konjunkturdaten. So erhielt die deutsche Industrie im April mehr Aufträge als erwartet. Zudem fiel die Entwicklung im Vormonat besser aus als bislang bekannt.