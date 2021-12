Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht mit Verlusten in Verfallstag

Nach den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) rückt vor dem Wochenende der grosse Verfall in den Blick der Börsianer. An diesem Freitag laufen an den Terminbörsen Optionen und Future-Kontrakte auf die grossen Aktienindizes wie den Dax aus. In den ersten Handelsminuten gab dieser um 0,28 Prozent auf 15 593 Zähler moderat nach. Auf Wochensicht zeichnet sich damit eine Stagnation ab.