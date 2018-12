Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht nach Erholung die Luft aus

Dem Dax ist am Donnerstag nach seiner jüngsten Erholung die Kraft ausgegangen. Nach einem Anstieg um in der Spitze 0,55 Prozent trat der Leitindex mit 10 931 Punkten zuletzt auf der Stelle. Er scheiterte zunächst an einem Anstieg über die runde Marke von 11 000 Zählern.