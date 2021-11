Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich nach Rekordhoch stabil

Der Dax hat am Freitag ein weiteres Rekordhoch geschafft und danach wieder an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex hatte zunächst dank eines deutlichen Kursanstiegs der Aktien der Deutschen Telekom eine Bestmarke bei gut 16 117 Punkten erreicht und notierte zuletzt noch 0,14 Prozent im Plus bei 16 105,48 Punkten. Auf Wochensicht zeichnen sich beim Dax aber nur moderate Gewinne ab.