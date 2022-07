Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Aufwind dank 'Big Tech'

Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Amazon und Apple haben am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt weiter nach oben verholfen. Der Dax gewann in der ersten Xetra-Stunde 0,56 Prozent auf 13 357 Punkte. An seinem jüngstes Zwischenhoch bei 13 399 Punkten scheitere er im frühen Handel nur knapp. Darüber wartet bei aktuell 13 429 Punkten die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer.