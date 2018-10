Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Minus - FMC und Fresenius brechen ein

Die moderaten Dax-Verluste zur Wochenmitte sollten aber im Kontext betrachet werden: Noch am Montagvormittag war der Dax mit 11 459 Punkten auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 abgesackt. Vor allem kräftige Gewinne an der Wall Street trieben dann aber an. Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele grosser US-Konzerne hatten die Anleger wieder mutiger gemacht.

Der MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen gewann hingegen am Mittwoch 0,62 Prozent auf 24 594,23 Punkte. Er hatte am Dienstag kräftig zugelegt und den Dax etwas in den Schatten gestellt. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es zur Wochenmitte um 0,30 Prozent hoch.

Für Entwarnung sei es trotz der jüngsten Kurserholung insgesamt noch zu früh, da sich die Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien zunehmend verschärften, warnte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Hinzu kämen die schleppenden Brexit-Verhandlungen und der fortlaufende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Starke Quartalszahlen überlagerten aktuell aber die Risiken, so Cutkovic.

Unter den Einzelwerten stehen im Dax mit sehr hohen Kursverlusten die Aktien von Fresenius und FMC nach einer Gewinnwarnung des Dialyseanbieters im Fokus. FMC brachen um fast 15 Prozent ein. Fresenius verloren fast 11 Prozent. Analysten hätten im dritten Quartal mit besser laufenden Geschäften gerechnet und die bisherige Jahresprognose des Dialysekonzerns als konservativ erachtet,. erklärte ein Händler. Umso grösser sei nun die Enttäuschung. Investoren dürften nun die Wachstumserwartungen für 2019 in Frage stellen, kommentierte Analyst Tom Jones von der Berenberg Bank. Und JPMorgan-Analyst David Adlington sieht nach den jüngsten Nachrichten gar einige der defensiven Eigenschaften von FMC dahingehen.

Wie schon am Vortag waren an der Dax-Spitze am Mittwoch die Papiere von Infineon mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent. Als Treiber erwies sich diesmal eine Hochstufung durch Exane BNP Paribas. Zudem überzeugte der Chipindustrie-Ausrüster ASML mit seinen Quartalszahlen. ASML gilt als Gradmesser für den Zustand der Halbleiterbranche.

Im MDax verteuerten sich die Titel des Halbleiterwafer-Herstellers Siltronic ebenfalls um 2,8 Prozent. An der Index-Spitze gewannen die Anteile von Evotec 3,1 Prozent. Der Wirkstoffforscher meldete eine Allianz mit dem Unternehmen Ferring bei Reproduktionsmedizin und Frauengesundheit.

Im SDax drehten Zooplus von Plus ins Minus. Der Internethändler für Tierbedarf bleibt zwar auf Wachstumskurs, allerdings liess die Steigerungsrate im dritten Quartal abermals nach. Zuletzt verloren Zooplus-Papiere 0,6 Prozent. Dagegen verzeichneten die Anteile der Shop Apotheke nach Umsatzzahlen einen Kurszuwachs von 5,6 Prozent./ajx/mis

(AWP)