Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kämpft mit Abwärtstrend

Aus Sicht der Charttechniker der UBS versucht der Dax derzeit einen Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend. Schaffe es der deutsche Leitindex über die Schwelle von 11 400 Punkte, sei eine weitere Erholung in Richtung 11 690 Punkte möglich, schrieben sie in ihrem Morgenkommentar am Dienstag. Andernfalls drohe mit einer "Bullenfalle" aber der Rutsch unter den langfristigen Aufwärtstrend.

Der MDax als Index mittelgrosser Unternehmen büsste derweil 0,11 Prozent ein auf 23 430,53 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,08 Prozent aufwärts.

Der Wankelmut im Dax passt zur Nachrichtenlage: Denn die tags zuvor gefeierten Entspannungssignale im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU, der Brexit-Vertrag vom Wochenende sowie die wackelige Stabilisierung der Ölpreise können die Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China nicht einfach ausradieren.

Wenige Tage vor seinem erwarteten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump in einem Presseinterview signalisiert, an der Erhöhung der Strafzölle gegen China wohl festhalten zu wollen. Zudem droht eine Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Angesichts des Konflikts im Asowschen Meer verhängte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko für 30 Tage das Kriegsrecht.

Da passt es gut, dass das Bankhaus Lampe bei einem Papier mit Defensivqualitäten wie FMC eine Kaufchance ausmacht, wie es sie nur einmal in zehn Jahren gebe. Die Papiere des Dialysespezialisten kletterten nach der Empfehlung um 1,2 Prozent. Die Anteilsscheine des Mutterkonzerns Fresenius, die seit Mitte Oktober schwer unter die Räder gekommen waren, verbesserten sich gar um 1,5 Prozent.

BASF liefen derweil am anderen Dax-Ende mit minus 1 Prozent wieder auf mehrjährige Tiefststände zu. Am Montagnachmittag hatten die Ludwigshafener gemeldet, dass wegen der Wasserknappheit im Rhein die Produktion des Kunststoffprodukts Toluoldiisocyanat (TDI) im Stammwerk gestoppt werden muss.

Auch Aurubis bleiben mit Verlusten von zeitweise gut 5 Prozent unter Druck. Der Konzern vermittle seit Monaten die gleichen negativen Signale, nämlich sinkende Gewinnerwartungen, erklärte Commerzbank-Analyst Ingo-Martin Schachel in einer aktuellen Studie. Zuletzt habe es am Vortag die Ziele für das gerade angelaufene Geschäftsjahr erwischt. Der Experte stutzte seine Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis und sein Kursziel./ag/fba

(AWP)