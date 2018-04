Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kämpft weiter mit 12 600 Punkten

Angeführt von der Deutschen Telekom nach einem Fusionserfolg im dritten Anlauf hat der Dax am Montag die Marke von 12 600 Punkten wieder in Angriff genommen. In der ersten Handelsstunde der durch den Maifeiertag verkürzten Woche kletterte er um 0,20 Prozent auf 12 605,83 Punkte.