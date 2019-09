Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt etwas auf die Beine

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schleppenden Start etwas berappelt. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,35 Prozent auf 12 432,80 Punkte. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed brachte allerdings keinen neuen Schwung. Die Währungshüter hatten am Vorabend die Erwartungen der Anleger mit der zweiten Zinssenkung in diesem Jahr erfüllt.