Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt kaum vom Fleck

Der Dax ist am Dienstag kaum vom Fleck gekommen. Auch die gut gelaufene Wall Street brachte keinen Schwung in den Markt. Im frühen Handel fiel der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 12 518,52 Punkte. Seit der Talfahrt am Monatsbeginn, die aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen ihren Lauf genommen hatte, sind die Anleger hierzulande nach wie vor auf Richtungssuche. In den USA hingegen hatten die Börsen ihre Erholungsrally zum Wochenauftakt mit Tempo fortgesetzt.