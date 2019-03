Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht in Schwung

Auch am Dienstag haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht aus der Deckung getraut. Leichte Kursgewinne des Dax im frühen Handel gab dieser rasch wieder ab. Zuletzt handelte der Leitindex 0,1 Prozent niedriger bei 11 335,69 Punkten. Vom Fünfmonatshoch am Dienstag vergangener Woche hat er gut 4 Prozent verloren.