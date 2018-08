Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Bayer bremst Erholung

Nach der Ankündigung von Gesprächen zwischen den USA und China hat sich der Dax am Donnerstag etwas stabilisiert. Eine deutlichere Erholung verhinderten erneut massive Verluste des Schwergewichts Bayer . So stieg der deutsche Leitindex in der ersten Dreiviertelstunde des Handels nur um 0,07 Prozent auf 12 172,01 Punkte.