Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt in freundlichem Umfeld weiter zu

Für den MDax ging es am Montag um 0,49 Prozent auf 24 082,83 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, legte ebenfalls etwas zu.

Angesichts der weiteren Normalisierung in der Corona-Krise sind die Vorgaben aus Übersee recht gut: Bereits an der Wall Street am Freitag und am Morgen in Asien blieben die Anleger risikofreudig. Die Märkte legten zu.

Aktuell ist in der Corona-Krise weltweit der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität gross. Viele europäische Länder wagen zum Wochenstart weitere Schritte. Die Anleger preisten nun wohl allmählich ein, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten weiter anziehen könnten, schrieb Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Marktes UK.

In Deutschland werden in mehreren Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Bayern etwa die Auflagen zur Eindämmung des Virus weiter gelockert. Auch grosse Geschäfte dürfen wieder öffnen, Beschränkungen etwa für gastronomische Betriebe oder im Sport werden gelockert, weitere Schüler kehren an die Schulen zurück.

Im Blick der Dax-Anleger standen am Montag insbesondere die Wirecard-Papiere . Der Zahlungsabwickler reagierte mit einem Vorstandsumbau auf die nicht abreissende Kritik an der Art und Weise der Geschäftsführung. Konzernchef Markus Braun muss zumindest einen Teil seiner Macht abgeben, nachdem Ende April eine mit Spannung erwartete Sonderprüfung der Wirecard-Bücher durch KPMG nicht alle Zweifel an den Geschäftspraktiken des Zahlungsdienstleisters hatte ausräumen können. Und wie schon länger ankündigt schafft Wirecard ein Compliance-Ressort, das die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwachen soll. Der Bereich wird auf der Vorstandsebene aufgehängt und soll vom Amerikaner James Freis geführt werden.

Die Aktien von Wirecard waren mit einem Plus von fast 10 Prozent auf 92,30 Euro der klare Favorit im Dax; allerdings hatten sie vor dem Kurseinbruch infolge der Ergebnisse der KPMG-Untersuchung noch fast 140 Euro gekostet. Analyst Knut Woller von der Baader Bank begrüsste den Vorstandsumbau und äusserte die Hoffnung, dass sich der Kapitalmarkt nun wieder auf den fundamentalen Wert des Geschäftsmodells von Wirecard fokussiere.

Zudem geht die Berichtssaison der Unternehmen in dieser Woche in eine neue Runde. So verzeichnete der Konsumgüterkonzern Henkel im ersten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie nur einen leichten Umsatzrückgang. Für die Anteilsscheine ging es moderat nach oben.

Höhere Mieten und jüngste Zukäufe trieben den Immobilienkonzern LEG weiter an. Die Aktien zogen an der MDax-Spitze um gut vier Prozent an. Analyst Thomas Rothaeusler von der Investmentbank Jefferies lobte das stabile Geschäft und hält die Jahresziele für ziemlich sicher erreichbar./la/jha/

