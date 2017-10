Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt nach Rekordlauf Pause ein

Der Dax ist am Montag wenig bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sprach von einer Pause für den deutschen Leitindex nach dem jüngsten Rekordlauf. Gut eine Stunde nach dem Börsenstart notierte der Dax 0,07 Prozent höher bei 13 226,89 Punkten. Am Freitag hatte er bei 13 249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Grossteil seiner Gewinne bis zum Börsenschluss behauptet.