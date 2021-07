Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt vor US-Arbeitsmarktbericht zu

Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax am Freitag im frühen Handel seine Gewinne weiter ausgebaut. Mit einem Plus von 0,51 Prozent auf 15 683,25 Punkte knüpfte der deutsche Leitindex an seine Vortageserholung an. Nach einer bislang recht zögerlich verlaufenen Börsenwoche ist die Bilanz damit leicht positiv. Schützenhilfe leisteten einmal mehr die US-Börsen, wo der marktbreite S&P 500 zuletzt erneut einen Rekord erzielt hatte. Insgesamt kommt der Dax aber schon seit Wochen unter dem Strich nicht mehr vom Fleck.