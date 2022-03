Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - Experten weiter skeptisch

Der Dax hat am Freitag nach dem Rückschlag am Vortag einen freundlichen Börsenstart hingelegt. In der ersten handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,79 Prozent auf 13 547,76 Punkte. Nach der Erholungsrally vom Mittwoch war er am Donnerstag wieder um knapp drei Prozent zurückgefallen. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann zuletzt 0,62 Prozent auf 29 649,11 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,30 Prozent auf 3662,21 Zähler hoch.