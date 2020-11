Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit leichtem Plus

Die Anleger können sich seit Tagen nicht klar entscheiden zwischen der Sorge vor den Auswirkungen hoher Infektionszahlen und der Hoffnung, dass schon bald mehrere Impfstoffe gegen das Virus zur Verfügung stehen werden. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Deutschland steigt unterdessen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete 23 648 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden - ein weiterer Höchststand. Vor Wochenfrist war der bisherige Spitzenwert erreicht worden.

"Die Investoren wünschen sich nun mehr als lediglich Erfolgsmeldungen über einen Impfstoff. Theoretischer und praktischer Nutzen werden derzeit auf die Goldwaage gelegt", kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden research. Die Impfstoff-Euphorie der Vorwoche werde nun durch logistische Herausforderungen und Fragen zur Wirksamkeit in der Praxis getrübt. Mit Blick auf das Wochenende könnten Anleger zudem ein paar Gewinne einstecken, glaubt Emden.

Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage am Freitag eher dünn. Die Agenda zeigt, dass die Berichtssaison bei den Unternehmen fast vorüber ist. Eine Kaufempfehlung des Analysehauses Pareto beförderte die Aktien der Merck KGaA um 1,2 Prozent nach oben an die Dax-Spitze. Analyst Dennis Berzhanin lobte die Widerstandskraft des Chemie- und Pharmakonzerns in der Pandemie und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch. Er sprach zudem von sehr guten Drittquartalszahlen des Darmstädter Konzerns.

Die Aktien von Freenet gewannen 1,7 Prozent nach der Meldung vom Schuldenabbau des Mobilfunkanbieters. Das Darlehen zur Finanzierung des 2016 erworbenen Aktienpakets an Sunrise in Höhe von 610 Millionen Euro werde an diesem Freitag getilgt, teilte Freenet mit. Mit dem vollständigen Verkauf der rund elf Millionen Sunrise-Aktien sind Freenet jüngst etwa 1,1 Milliarden Euro zugeflossen.

Die Paion-Papiere schnellten um 7,5 Prozent nach oben. Das Aachener Pharmaunternehmen legte für die angestrebte EU-Zulassung des Narkosemittels Remimazolam positive Phase-III-Studiendaten vor. Wie Paion mitteilte, zeigte das Mittel keine Unterlegenheit gegenüber dem bei Kurzsedierungen seit langem eingesetzten Standard-Narkosemittel Propofol. Bereits im Juli hatte das Mittel eine Zulassung für den US-Markt erhalten./edh/jha/

