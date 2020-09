Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach zwei Stabilisierungstagen im Minus

Deutliche Verluste an der Wall Street haben am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Mit einem Minus von 0,40 Prozent auf 12 592,75 Punkte verzeichnete der Leitindex Dax einen kleinen Rücksetzer nach zwei Stabilisierungstagen in Folge. Am Montag hatte die Furcht vor einer weiteren Corona-Infektionswelle die Aktienmärkte schwer belastet. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte büsste am Donnerstag 1,37 Prozent auf 26 408,89 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,6 Prozent tiefer.