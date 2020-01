Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt Schwung aus Übersee mit

Der Dax hat am Freitag zu einer deutlichen Erholung angesetzt. Der deutsche Leitindex zog um 1,33 Prozent auf 13 568,67 Punkte an, nachdem die Anleger am Vortag noch weiter in die Defensive gegangen waren. Rückenwind lieferte die Wall Street, die sich am Donnerstag nach dem Handelsschluss hierzulande erholt hatte. Damit näherte sich der Dax wieder seinem am Mittwoch erreichten Rekordhoch.