Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax pendelt weiter um 12 000 Punkte

Der Rückenwind von der Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt am Mittwochmorgen auf die Sprünge geholfen. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,47 Prozent auf 12 026,94 Punkte. Der deutsche Leitindex pendelt bereits seit einigen Tagen um die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Zählern. In der vergangenen Woche war der Dax mit mehr als drei Prozent Kursverlust in den ohnehin als schwach geltenden Börsenmonat September gestartet.