Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt weiter mit 13000 Punkten

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten weiter auf einen Richtungsentscheid. Nach dem kleineren Rückschlag zum Wochenstart stabilisierte sich der Dax am Dienstagmorgen mit einem Plus von 0,09 Prozent auf 13 011,38 Punkte wieder über der runden Marke. "Es fehlen klare wegweisende Impulse von der Wall Street oder aus Asien", hiess es in einem Marktkommentar der Postbank.