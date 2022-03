Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sackt auf Tief seit November 2020 ab

Die Dax -Talfahrt geht zu Beginn der neuen Woche ungebremst weiter. Angesichts des eskalierenden Ukraine-Kriegs und kräftig steigender Ölpreise büsste der deutsche Leitindex am Montag in der ersten Handelsstunde 4,02 Prozent auf 12 568,77 Punkte ein. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit November 2020. Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Kursverluste bereits auf 14 Prozent beziehungsweise mehr als 2000 Punkte.