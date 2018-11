Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax scheut sich vor Richtungsentscheidung

Der Dax tut sich mit einer Richtungsentscheidung weiter schwer: Nach dem Auf und Ab zum Wochenstart bahnte sich am Mittwoch zunächst noch ein neuerlicher Anstieg an die Marke von 11 400 Punkten an. Der Schwung durch neuen Optimismus für eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China ging dem deutschen Leitindex jedoch schnell aus. Nach der ersten Handelsstunde tritt er nun bei 11 301 Punkten kaum verändert auf der Stelle.