Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Erholung fort

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der Dax legte am Montag im frühen Handel um 0,94 Prozent auf 11 671,27 Punkte zu und knüpfte damit an seinen 1,3-prozentigen Gewinn vom Freitag an. Der MDax , der die Aktien mittelgrosser deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Montagmorgen um 1,02 Prozent auf 25 070,83 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,8 Prozent vor.