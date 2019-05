Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich

Nach seinem jüngsten Rücksetzer hat sich der Dax am Donnerstag wieder etwas gefangen. Im frühen Handel ging es für den Leitindex am Feiertag "Christi Himmelfahrt" um 0,49 Prozent auf 11 896,33 Punkte nach oben. Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich nach seinem Rückfall am Vortag wieder stabilisieren und legte um 0,53 Prozent auf 24 882,88 Zähler zu. Ähnlich sah es in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte ebenfalls um rund ein halbes Prozent vor.