Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert vor US-Arbeitsmarktbericht

Am letzten Handelstag einer bislang starken Börsenwoche tun sich die Kurse mit weiteren Gewinnen schwer. Der Dax gab am Freitag im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 12 618,80 Punkte moderat nach. Um knapp zwei Prozent ist der Leitindex in dieser Woche bereits gestiegen, am Vortag auf den höchsten Stand seit August 2018. Nun aber fehlen die Impulse, da am Donnerstag in den USA wegen des "Independence Day" nicht gehandelt wurde. Auch in Fernost tat sich am Morgen wenig.