Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert - Wochenbilanz bislang positiv

Gestützt werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei den Wahlen in den USA. Sollte dieses Szenario eintreten, dürften zwar die Unternehmenssteuern steigen; andererseits könnten sich die Handelsbeziehungen der USA mit China wieder verbessern. "Die Demokraten dürften ausserdem auf fiskalische Anreize dringen, was an den Aktienmärkten gut ankommen dürfte", schrieb Stratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research.

Marktanalyst Milan Cutkovic kommentierte: "Noch lassen die steigenden Corona-Zahlen und die neuen Restriktionen in Europa die Anleger kalt." Die Börsen würden generell weiterhin von dem billigen Geld der Notenbanken und den Hoffnungen auf weitere Stimulus-Massnahmen getrieben. Es bestehe wenig Interesse, sich gegen den Trend zu stellen, und auch auf dieser Seite des Atlantiks rechne man mit weiteren Konjunkturspritzen.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien von Henkel 2,7 Prozent. Der Konsumgüter-Konzern wagt nach sprudelnden Umsätzen im dritten Quartal wieder eine Prognose für das laufende Jahr. Offenbar habe sich die Erholung der Nachfrage im dritten Quartal nicht so stark abgeschwächt wie befürchtet, sagte ein Händler. "Die Vorsicht am Markt scheint etwas zu ausgeprägt gewesen zu sein." Im Kielwasser von Henkel legten die Anteilsscheine des Branchenkollegen Beiersdorf um 1,6 Prozent zu.

Auch in der zweiten und dritten Börsenreihe blickten einige Unternehmen wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Dabei ragten im MDax die Papiere von Zalando mit einem Plus von 4,6 Prozent positiv heraus, nachdem sie im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatten. Die Corona-Pandemie heizt das Geschäft des Online-Modehändlers weiter an. Zalando habe im dritten Quartal an den entscheidenden Stellen sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank.

Bei der australischen Hochtief-Tochter Cimic werden Investitionen in Infrastrukturprojekte ein wertvoller Beitrag für die Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie, wie Cimic-Verwaltungsratschef Marcelino Fernandez Verdes in Sydney bei der Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monate sagte. Cimic selbst habe im dritten Quartal bereits zahlreiche Aufträge gewonnen. Die Papiere von Hochtief gewannen gut zwei Prozent.

An der SDax-Spitze zogen die Papiere der Global Fashion Group mit einem Plus von fast zwölf Prozent einsam ihre Kreise. Laut der auf Schwellenländer ausgerichteten Beteiligung des Berliner Startup-Investors Rocket Internet soll in diesem Jahr der Nettowarenwert währungsbereinigt stärker als zuvor angepeilt steigen, zudem will der Online-Modehändler operativ auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen. Analysten hätten bislang mit einem Verlust gerechnet, sagte ein Börsianer. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das dritten Quartal hätten positiv überrascht./la/zb

