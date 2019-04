Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet freundlich nach schwachen Tagen

Am deutschen Aktienmarkt ist der jüngste Abwärtstrend am Mittwoch vorerst unterbrochen worden. Im Dax ging es nach einem schwachen Wochenstart freundlicher zu, der Leitindex legte im frühen Handel 0,33 Prozent auf 11 889,01 Punkte zu. An den vergangenen beiden Tagen hatte er insgesamt 160 Zähler verloren und sich so von der Marke von 12 000 Punkten entfernt.