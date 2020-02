Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet schwach - Virus belastet weiter

Nach der jüngsten Erholung von der Coronavirus-Schwäche warten die Anleger am Montag erst einmal ab. Der in der Vorwoche um 4 Prozent gestiegene Dax lag in der ersten Handelsstunde 0,45 Prozent tiefer bei 13 453,44 Punkten. Der MDax gab um 0,36 Prozent auf 28 569,80 Zähler nach. Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 um fast ein halbes Prozent.