Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt nach Kursrekorden an Wall Street

Auch am Dienstag ist es am deutschen Aktienmarkt mit den Kursen aufwärts gegangen. Der Leitindex Dax rückte im frühen Handel um 0,31 Prozent auf 15 936 Punkte vor. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel lag mit 0,04 Prozent im Minus bei 36 254 Zählern. Stützende Impulse gibt es vor allem von den US-Märkten: Der marktbreite Index S&P 500 und auch die Indizes der Tech-Börse Nasdaq hatten sich am Vortag zu weiteren Rekordmarken aufgeschwungen.