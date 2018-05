Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt über 13 000 Punkte

Dem Dax ist an Christi Himmelfahrt wieder der Sprung über die Marke von 13 000 Punkten gelungen. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel vor allem dank positiver Vorgaben aus Übersee um 0,59 Prozent auf 13 019,24 Punkte. Zuletzt hatte er Anfang Februar über der runden Marke gestanden. Es ist Feiertag in Deutschland, an den Börsen wird aber an diesem Donnerstag gehandelt.