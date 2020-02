Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt über 13 100 Punkte

Ungeachtet der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus setzt der deutsche Aktienmarkt seinen Erholungskurs am Dienstag fort. Der Dax notierte im frühen Handel 1,05 Prozent höher bei 13 182,48 Punkten, nachdem er am Vortag um rund ein halbes Prozent zugelegt hatte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüsst. Für den MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten ging es am Dienstag um 0,77 Prozent auf 28 261,84 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 1,1 Prozent.