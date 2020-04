Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - Virus-Fallzahlen machen Mut

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sieht für den besonders heftig vom Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels. Zwar sei die Zahl der in der Pandemie gestorbenen in New York zuletzt nochmals gestiegen; der Anstieg liege jedoch im Bereich der vergangenen Tage, hatte Cuomo am Montag auf einer Pressekonferenz gesagt.

"In den USA scheint sich der Anstieg der Neuinfektionen abzuflachen", schrieb Volkswirt Marco Wagner von der Commerzbank. In Europa schienen derweil die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu wirken. Weltweit sei die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage kaum noch gestiegen.

Experte Andreas Büchler von Index-Radar warnt aber vor zu viel Optimismus. Er spricht von einer Bärenmarktrally - also eine kräftigen Erholung in einem weiterhin intakten Abwärtstrend. "Die Erholung des Deutschen Aktienindex nach den jüngsten Verlusten ist keine Überraschung. Doch Anleger sollten sich nicht allzu sehr entspannen, denn die nächste Verkaufswelle bleibt nur eine Frage der Zeit."

Der MDax für mittelgrosse Unternehmen rückte um 3,5 Prozent auf 21 834 Punkte vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich um knapp drei Prozent.

Wie schon am Vortag, liegen die grössten Kursverlierer der Crash-Phase in der Erholung nun vorn: Die Kursgewinne für Volkswagen , Daimler , Continental und MTU reichten von 6 bis 9,5 Prozent. Auch erneute Spekulationen über eine Kapitalerhöhung der Lufthansa konnten die Kurserholung nicht dämpfen, die Aktie stieg um 6 Prozent zu.

Infineon gewannen 6,3 Prozent, hier machten Börsianer solide Quartalszahlen des Chip-Herstellers Samsung Electronics als Kurstreiber aus. Das treibe auch den Kurs des Wafer-Herstellers Siltronic um 7 Prozent nach oben.

Wegen der Virus-Pandemie strich zudem mit Hugo Boss ein weiteres Unternehmen die Dividende für 2019. Anleger zeigten sich ungerührt, die Aktie legte um 7 Prozent zu.

Auch bei den Nebenwerten gingen Investoren auf Schnäppchensuche: Die im Crash am besonders stark unter die Räder geratenen Aktien von Thyssenkrupp , Airbus , Puma, Leoni und Deutsche Euroshop verbuchten Aufschläge zwischen 7 und 10 Prozent./bek/mis

(AWP)