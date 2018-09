Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt wieder in Richtung 12 000 Punkte

Nach einer sechstägigen Verlustserie versucht sich der Dax am Freitag wieder zu stabilisieren. Am Vormittag kletterte er wieder vorsichtig in Richtung der psychologisch wichtigen 12 000-Punkte-Marke. Weil im Handelskonflikt zwischen den USA und China aber jederzeit eine weitere Eskalationsstufe droht und zudem die Juli-Daten zur deutschen Industrie und zur Exportschwirtschaft enttäuschten, bleiben die Anleger nervös. Zudem steht am Nachmittag noch der viel beachtete, monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA an.