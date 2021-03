Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert wieder auf Rekord zu

Die imposante Trendwende an der Wall Street hat am europäischen Aktienmarkt am Freitag für weiter positive Stimmung gesorgt. Auch das gute Geschäftsklima in Deutschland trug am Vormittag dazu bei. Nach der ersten Handelsstunde lag der Dax mit 0,9 Prozent im Plus bei 14 754 Punkten. Das Dax-Rekordhoch der Vorwoche bei 14 804 Punkten ist in Sichtweite.