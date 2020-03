Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stürzt weiter ab - Zinssenkung der Fed verpufft

Der MDax der mittelgrossen Börsentitel büsste 4,6 Prozent auf 19 318,33 Punkte ein und rutschte erstmals seit Sommer 2016 wieder unter die Marke von 20 000 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 4,7 Prozent auf 2465,56 Zähler.

Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Massnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Auch die Notenbanken Japans und Koreas ergreifen weitere Massnahmen im Kampf gegen die Krise. Diese Schritte konnten jedoch weitere Verluste an den weltweiten Börsen nicht verhindern./bek/jha/

(AWP)