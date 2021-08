Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verringert seine Auftaktverluste

Konjunkturseitig stand das Konsumklima des Nürnberger GfK-Instituts im Blick. Der jüngsten Verbraucherumfrage zufolge stiegen die Einkommenserwartungen zwar leicht, doch nachlassende Konjunkturerwartungen, steigende Preise und neue Corona-Sorgen bremsen die Lust auf grössere Einkäufe. Der GfK-Konsumklimaindex sank von minus 0,4 Punkten im August auf minus 1,2 Punkte im September und damit deutlich stärker als erwartet worden war.

Vorsichtig bleiben die Anleger wohl auch, da sie die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag abwarten wollen. Immerhin ist nicht auszuschliessen, dass der US-Notenbankchef während des jährlichen Zentralbanken-Symposiums Aussagen zur künftigen Geldpolitik in den USA machen wird.

Analyst Christian Schmidt von der Helaba verweist zudem auf die in letzter Zeit schwachen Handelsumsätze im Dax. "Dies spricht für die These, dass sich Teile der institutionellen Anleger aktuell nicht mehr am Markt zeigen. Entsprechend steht die Frage im Raum, ob der Spielraum auf der Oberseite inzwischen weitgehend ausgereizt wurde." Allerdings ist der Handel in den Sommermonaten oftmals auch recht dünn, weil auch viele Profi-Anleger im Urlaub sind.

Unter den Werten in der ersten Börsenliga wurden vor allem die Papiere der Deutschen Bank abgestraft und sanken um 1,5 Prozent. Im SDax brachen die Anteile der Tochter DWS um 11,5 Prozent ein. Laut der Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal" untersucht die US-Börsenaufsicht SEC die Nachhaltigkeitsangaben des Vermögensverwalters.

An der Spitze im Nebenwerte-Index legten zugleich die Papiere von Fielmann um 3,6 Prozent zu. Der Optikerkonzern wurde mit seinem vorgelegten detaillierten Zahlenwerk etwas optimistischer für den Vorsteuergewinn als noch im Juli, als Fielmann erstmals eine Prognose für 2021 ausgegeben hatte.

Instone gewannen an zweiter Stelle im SDax nach der Bekanntgabe von Halbjahreszahlen 3,5 Prozent. Der Immobilienentwickler setzte in den ersten sechs Monaten 2021 seinen Wachstumskurs fort und auch der bereinigte Überschuss legte deutlich zu. "Mit der Entwicklung in der ersten Jahreshälfte sehen wir uns auf einem guten Weg, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen", sagte Instone-Chef Kruno Crepulja.

Delivery Hero erholten sich nach einem deutlich schwachen Start und gaben zuletzt nur noch um 0,5 Prozent nach. Die Online-Lieferplattform für Essen hatte am Morgen endgültige Halbjahreszahlen vorgelegt. Unter dem Strich stand ein Verlust von fast einer Milliarde Euro, nach einem knapp halb so hohen Verlust im Jahr zuvor./ck/mis

(AWP)