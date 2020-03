Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax versucht erneut eine Erholung

Nach dem turbulenten Wochenauftakt und den herben Kursverlusten in der Vorwoche hat der Dax am Dienstag einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 2,5 Prozent auf 12 158,50 Punkte. In den vergangenen acht Sitzungen war der Dax um 14 Prozent oder fast 2000 Zähler eingebrochen.