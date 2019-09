Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Ifo-Index stabilisiert

Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn ist der Dax am Dienstag wieder freundlich in den Handel gestartet. Kurz vor dem Ifo-Index stand der Leitindex in gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 0,13 Prozent im Plus bei 12 358,71 Punkten. Er festigte so die am Vortag getestete Marke von 12 300 Punkten, die ihm in den vergangenen Wochen als wichtige Unterstützung diente.