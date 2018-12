Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Weihnachten weiter unter Druck

Die negative Richtung wird vorgegeben aus Übersee: der anhaltende Kursrutsch in New York war zuvor schon nach Asien übergeschwappt. Allgemein droht es zu Wochenschluss wegen des sogenannten "Hexensabbat" ein schwankender Tag zu werden. Weil an diesem Tag Kontrakte an den Terminbörsen auslaufen, versuchen Anleger die Kurse in letzter Minute noch in ihre Richtung zu beeinflussen - insbesondere vor dem Jahreswechsel.

Mit den erneuten Verlusten besiegelt der Dax wohl eine schwache Vorweihnachtswoche. Bisher hat er seit der Vorwoche annähernd 3 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresanfang summieren sich seine Abschläge inzwischen schon auf etwas mehr als 18 Prozent. 2018 wird damit für den Dax wohl das erste Verlustjahr seit 2011.

Durch die Verluste könnte sich beim Dax nun eine für Charttechniker interessante Konstellation ergeben: Bei 10 550 Punkten sehen viele von ihnen eine wichtige Unterstützung. Taucht er nachhaltig unter diese Marke ab, könnte weiteres Ungemach drohen. Im Tief war er im frühen Freitagshandel bereits bis auf 10 533 Punkte gesunken.

Die Schwankungen, denen der Markt am Hexensabbat ausgesetzt sind, zeigten sich am Freitag auch bei den Einzelwerten. In gleich mehreren Fällen wechselten die nachrichtlich bewegten Aktien im vorbörslichen Geschäft und im frühen Xetra-Handel munter ihre Richtung.

Unter besonderer Beobachtung stehen am Freitag die Papiere von Sportartikelherstellern nach starken Geschäftszahlen von Nike . Adidas und Puma konnten dem nachbörslich kräftigen Anstieg bei Nike aber nicht eindeutig folgen. Im Frühhandel ging es bei Adidas munter hin und her: zuletzt gaben sie im Dax um 0,5 Prozent nach. Puma im MDax hingegen zogen um 1,1 Prozent an.

Nike hatte im jüngsten Geschäftsquartal sein Ergebnis kräftig gesteigert und einen optimistischen Ausblick gegeben. Bei den Schlussfolgerungen für Adidas schwankte der Markt zwischen dem grundsätzlich starken Bild, dass der US-Rivale für den Sportartikelmarkt zeichnet, und vermuteten Marktanteilsgewinnen des grossen US-Widersachers. Diese könnten sich bei näherer Betrachtung für Adidas als negativ erweisen.

Delivery Hero sorgte mit einem Raketenstart für Aufsehen: Der Verkauf der deutschen Essenslieferdienste an den Konkurrenten Takeaway.com katapultierte die vorbörslich noch leichter erwarteten Aktien zeitweise mit mehr als 20 Prozent ins Plus, zuletzt flachte der Schwung dann aber wieder auf plus 12 Prozent ab. Die Reaktionen auf die nun konkret ins Auge gefasste Verschmelzung zweier grosser Marktteilnehmer fielen positiv aus. Ein Händler lobte die Chancen, die eine gemeinsame Verschlankung der Aktivitäten mit sich bringe.

SLM Solutions sind der nächste im Bunde mit deutlichen Schwankungen: Anfänglich setzte eine nächste Zielsenkung die Aktien noch deutlich mit bis zu 10 Prozent unter Druck, beim bisherigen Rekordtief von 9,55 Euro drehten sie dann aber nach oben ab und schafften es zuletzt mit 2,4 Prozent ins Plus. Händler machten schwelende Übernahmefantasie dafür verantwortlich. Immer wieder wird dabei der Hedgefonds und Hauptaktionär Elliott als möglicher Interessent genannt./tih/fba

