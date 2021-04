Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter stabil - Impulse fehlen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach dem jüngsten Dax -Rekord zurückhaltend. Es fehlt an weiteren Aufwärtsimpulsen, zumal nach den am Vortag veröffentlichten starken Auftragseingängen für die deutsche Industrie die Produktionsdaten für den Monat Februar nun schwach ausfielen. Zugleich warnen Marktbeobachter vor einem möglichen Rückschlag im Dax. Im frühen Handel am Freitag gab der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 15 178,65 Punkte nach. Am Dienstag war er erstmals über die Marke von 15 300 Punkten geklettert. Seither lassen es die Investoren ruhiger angehen.