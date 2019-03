Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder dran an 11700 Punkten

Der Dax hat sich am Dienstag wieder an die 11 700-Punkte-Marke herangearbeitet. Der Leitindex stand in der ersten Handelsstunde 0,36 Prozent höher auf 11 699,06 Punkten. Das Barometer bewegt sich weiter um die exponentielle 200-Tage-Linie auf dem höchsten Niveau seit Oktober. Am vergangenen Freitag war es bis auf 11 725 Zähler gestiegen, danach hatte die Kraft für weitere Steigerungen gefehlt.