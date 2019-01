Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder über 11000 Punkte

Auf Wochensicht deuten sich für den Dax Gewinne von etwas mehr als einem Prozent an. Er hat sich seit seinem Ende Dezember markierten Zweijahrestief inzwischen um gut 7 Prozent erholt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann am Freitag 1,09 Prozent auf 22 983,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,90 Prozent zu.

Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge erwägen Offizielle der Trump-Administration Massnahmen zur Senkung der Zölle auf chinesische Waren, um so die Finanzmärkte zu beruhigen. Zwar hatte das US-Finanzministerium diese Aussage am Vortag zügig dementiert und die Wall Street daraufhin einen Teil ihrer Kursgewinne wieder abgegeben, sie schloss aber dennoch klar im Plus. Auch an den Börsen Asiens ging es zum Wochenausklang nach oben.

Ob die USA tatsächlich eine Senkung der Strafzölle gegen China erwögen, könne aktuell niemand sagen, kommentierte Portfolio-Manager Altmann. Das Gerücht reiche den Anlegern derzeit aber schon aus, um Aktien zu kaufen. "Das zeigt, wie sehr sich die Stimmung an den Börsen seit Jahresbeginn verbessert hat."

Am deutschen Aktienmarkt waren die Papiere von Hellofresh mit einem Plus von zeitweise 20 Prozent der Star. Der Kochboxen-Versender wuchs 2018 schneller als gedacht. Zudem sei der operative Verlust deutlich niedriger ausgefallen, als Experten erwartet hatten, hiess es. Im Kielwasser der hohen Kursaufschläge legten auch die Papiere von Rocket Internet um 2,7 Prozent zu. Der Start-up-Entwickler hatte Hellofresh im November 2017 an die Börse gebracht und erst vor kurzem seinen Anteil auf jetzt knapp unter 30 Prozent gesenkt. Der Wettbewerb für HelloFresh nehme zwar zu, aber die Dynamik des Unternehmens zeuge von einer starken Marktposition, schrieb Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan.

Die Papiere der Deutschen Bank setzten sich mit einem Plus von 2,3 Prozent an die Spitze des Dax. Auch Chemiewerte wie BASF verteuerten sich deutlich. Die wieder gestiegene Risikoneigung am Markt treibe Banken und Zykliker an, sagten Börsianer.

Eine Gewinnwarnung der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair kratzte etwas am Kurs der Lufthansa . Die Aktien der deutschen Airline fielen um mehr als ein halbes Prozent.

Die Aussicht auf eine möglicherweise noch breitere Anwendung des Antikörpers Guselkumab trieb die Anteile des Biotech-Unternehmens Morphosys an. Sie gewannen 1,2 Prozent. Morphosys winkten nun womöglich neue Meilensteinzahlungen, sagte ein Händler.

Kursgewinne von 2,7 Prozent verbuchten die Anteile der Shop Apotheke . Hier wirkte die Aussicht auf ein Ende des Widerstands von Apotheken gegen den Online-Versand von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln positiv.

Umstufungen bewegten auch am Freitag einige Kurse deutlich. So liess eine Hochstufung auf "Neutral" durch die Citigroup die Anteile des Dünger- und Salzkonzerns K+S um 4,3 Prozent steigen. Klöckner & Co brachen dagegen um 6,7 Prozent ein. Das Bankhaus Lampe rät bei den Aktien des Stahlhändlers nun zum Verkauf./ajx/mis

(AWP)