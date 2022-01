Aktien Frankfurt Eröffnung: Deutliche Erholung - Inflation im Blick

Starke Vorgaben vom New Yorker Aktienmarkt haben am Montag auch an der Börse in Deutschland für Zuversicht gesorgt. Der Dax gewann in der ersten Xetra-Stunde 1,41 Prozent auf 15 535 Punkte. Ähnlich deutlich fiel das Plus für den MDax aus mit 1,16 Prozent auf 33 457 Zähler. Der EuroStoxx 50 rückte um 1,4 Prozent vor.