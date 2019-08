Aktien Frankfurt Eröffnung: Entspannung im Zollstreit verpufft ein wenig

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zur Wochenmitte trotz der leichten Entspannung im Handelsstreit Vorsicht walten lassen. Allerdings hatte sich der Aktienmarkt bereits am Vortag nach Entspannungssignalen aus den USA gegenüber China erholt. Ein Börsianer verwies am Mittwoch zudem auf unerwartet schwache chinesische Wirtschaftsdaten, die sich verschärfenden politischen Unruhen in Hongkong und den Brexit als Belastungsfaktoren. Die am Morgen veröffentlichten Quartalszahlen diverser Unternehmen fielen uneinheitlich aus.