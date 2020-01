Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung - Iran-Konflikt vorerst verdaut

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten geopolitischen Schrecken vorerst verdaut. Am Dienstag startete der Dax erholt in den Handel, nachdem er zu Wochenbeginn seine im Zuge des Iran-Konflikts erlittenen Verluste schon deutlich reduziert hatte. Gegen Ende der ersten Handelsstunde ging es um knapp 1 Prozent auf 13 252,70 Punkte nach oben.