Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholungsversuch nach Ausverkauf

Nach den massiven Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstagvormittag freundlich tendiert. Der Dax gewann im frühen Handel 0,25 Prozent auf 11 521,95 Punkte, nachdem er am Vortag wegen Konjunkturängsten um mehr als 2 Prozent eingeknickt war. Der MDax , der die Aktien mittelgrosser deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Donnerstag um 0,23 Prozent auf 24 717,64 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,2 Prozent vor.