Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas höher - Konjunkturdaten im Blick

Am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag die Indizes wieder vorgerückt. Der Leitindex Dax gewann in der ersten Handelsstunde zuletzt 0,21 Prozent auf 15 247,35 Punkte, der MDax der mittelgrossen Werte legte um 0,66 Prozent auf 32 685,86 Punkte zu. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,3 Prozent höher. Marktteilnehmer rechnen vor der am Mittwoch startenden Berichtssaison in den USA mit einem erneut ruhigen Handelsgeschehen.